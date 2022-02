LIVE Vuelta a Murcia 2022 in DIRETTA | quattro uomini al comando | a 1’20” gli inseguitori

Leggi su oasport

(Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.14 La corsa adesso è in un lungo rettilineo che conduce verso Puerto de Mazarron e si arriverà sulla costa mediterranea. Anche il vento potrebbe diventare un fattore. 17.12 Nils Politt passa per primo allo sprint intermedio di Mazarron. 17.10 Non sono più in 28 dietro, ma sono rientrati altriche si erano staccati sulla salita. 17.08 Vantaggio dei fuggitivi che sta continuando a scendere: 1’10”. 17.06 40 chilometri alla conclusione della 42° edizione della. 17.04 Siamo quasi sulllo del mare dopo esser stati oltre i 1000 metri sulla salita della Cima Pantani. Adesso segmento pianeggiante in cui i corridori sviluppano grande velocità. 17.02 Fra pochi chilometri i corridori usciranno dalla statale e andranno verso ...