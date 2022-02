LIVE – Napoli-Inter 1-0 (6? Insigne): pazzesca occasione, Insigne sfiora il raddoppio (Di sabato 12 febbraio 2022) Cari amici di SpazioNapoli benvenuti alla diretta testuale della sfida tra Napoli e Inter che andrà in scena alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Match fondamentale in ottica scudetto per entrambe le squadre, e lo si può vedere dalle scelte di formazione di Luciano Spalletti e Simone Inzaghi, non senza qualche sorpresa. FOTO: Getty – Inzaghi Spalletti LE FORMAZIONI UFFICIALI Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabiàn Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti. Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi. QUI GLI AGGIORNAMENTI Tweets by sscNapoli Leggi su spazionapoli (Di sabato 12 febbraio 2022) Cari amici di Spaziobenvenuti alla diretta testuale della sfida trache andrà in scena alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Match fondamentale in ottica scudetto per entrambe le squadre, e lo si può vedere dalle scelte di formazione di Luciano Spalletti e Simone Inzaghi, non senza qualche sorpresa. FOTO: Getty – Inzaghi Spalletti LE FORMAZIONI UFFICIALI(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabiàn Ruiz; Politano, Zielinski,; Osimhen. All. Spalletti.(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi. QUI GLI AGGIORNAMENTI Tweets by ssc

Advertising

Inter_TV : ?? | LIVE! Pronti per raccontarvi #NapoliInter! ???????? ?? Siamo in diretta con il nostro LiveMatch ?? Dallo studio… - Eurosport_IT : Netto il rigore assegnato al Napoli ?? #SerieA | #NapoliInter | #Napoli | #Inter - MondoNapoli : LIVE - Napoli a un passo dal raddoppio con Insigne! - - Gianni78605577 : #LIVE Occasioni Napoli 5 Occasioni Inter 0 #NapoliInter - Hazydavey38 : Ma vi pare normale che io mi colleghi alle 18.30 per Napoli Inter e mi ritrovi questa roba live? @DAZN_IT… -