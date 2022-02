Inter | de Vrij | 'La mia stagione? Si può sempre migliorare Contro Osimhen sarà dura'

Advertising

Spazio_Napoli : “Come si fa gol al Napoli?”, De Vrij spavaldo: la risposta - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DAZN - Inter, de Vrij: 'Si può fare gol al Napoli, Osimhen è fortissimo, bisogna stare attenti' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DAZN - Inter, de Vrij: 'Si può fare gol al Napoli, Osimhen è fortissimo, bisogna stare attenti' - sscalcionapoli1 : Inter, De Vrij: “Napoli forte, dovremo lavorare da squadra. Vogliamo fare un grande risultato”… - internewsit : De Vrij: «Napoli miglior difesa? All'andata abbiamo fatto 3 gol. Osimhen...» - -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Vrij

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Desfida il Napoli: "Voglia di grande risultato, dimostreremo chi siamo". Le parole del difensore dell'Deha parlato aTV prima di Napoli -. REAZIONE ...All.: Sarri(3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, de, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All.: Inzaghi Dove vederla in tv e diretta streaming Napoli - ...Stefan de Vrij, difensore dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima del match contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "Come si fa gol al Napoli? Già ...Stefan de Vrij, difensore dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Inter TV prima della sfida contro il Napoli: "C'è tantissima voglia di fare un grande risultato e una grande partita. Il ...