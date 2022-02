Il finale di And Just Like That in Italia il 12 febbraio su Sky Serie e Now: seconda stagione già confermata? (Di sabato 12 febbraio 2022) Il finale di And Just Like That arriva in prima visione anche in Italia, sabato 12 febbraio, in prima serata su Sky Serie (canale 112 di Sky) e in streaming su Now: la Serie revival di Sex and The City, realizzata da HBO per la sua piattaforma HBO Max, è stata trasmessa quasi in contemporanea anche nel nostro Paese e arriva al termine circa due settimane dopo la conclusione negli Stati Uniti. Attenzione Spoiler! Nel finale di And Just Like That si chiude il cerchio rispetto al lutto di Carrie, che nel primo episodio ha perso l’amato Mr. Big in seguito ad un infarto e per il resto della stagione ha provato a rinnovare la sua vita con una nuova casa, nuove ... Leggi su optimagazine (Di sabato 12 febbraio 2022) Ildi Andarriva in prima visione anche in, sabato 12, in prima serata su Sky(canale 112 di Sky) e in streaming su Now: larevival di Sex and The City, realizzata da HBO per la sua piattaforma HBO Max, è stata trasmessa quasi in contemporanea anche nel nostro Paese e arriva al termine circa due settimane dopo la conclusione negli Stati Uniti. Attenzione Spoiler! Neldi Andsi chiude il cerchio rispetto al lutto di Carrie, che nel primo episodio ha perso l’amato Mr. Big in seguito ad un infarto e per il resto dellaha provato a rinnovare la sua vita con una nuova casa, nuove ...

CABRERA78s : non io che avevo iniziato il rewatch di bad and crazy senza pensare al fatto che sarei arrivata di nuovo al finale,… - suhokminist : AND FUCK YOU MAMMA E SORELLA LA MIA PREFE IN FINALE E LA LORO NO - And_Ros85 : @Bisl_19_89 @roberti01918030 @GabrieleViola04 @DanieleGianca Pure io, anche se con la finale di coppa campioni nn me sarei ripreso mai più. - ohlookmypeach : non io che sto piangendo per il finale di and just like that - fashiongenus : Sarah Jessica Parker un «arrivederci» tutto arancio a Carrie Bradshaw -