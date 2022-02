Guerra in Ucraina? Italia invita i connazionali a lasciare il Paese: l’invito della Farnesina in via precauzionale (Di sabato 12 febbraio 2022) Sembra sempre più alto il rischio di una Guerra in Ucraina, in seguito alla crisi sorta con la Russia. Anche l’Italia ha quindi deciso di correre ai ripari e il Ministero degli Esteri ha invitato, in via precauzionale, tutti gli Italiani presenti in Ucraina a lasciare il Paese. La Farnesina ha infatti diffuso la seguente nota: “In considerazione dell’attuale situazione, in via precauzionale, si invitano i connazionali a lasciare temporaneamente l’Ucraina con i mezzi commerciali disponibili”. Guerra in Ucraina L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 12 febbraio 2022) Sembra sempre più alto il rischio di unain, in seguito alla crisi sorta con la Russia. Anche l’ha quindi deciso di correre ai ripari e il Ministero degli Esteri hato, in via, tutti glini presenti inil. Laha infatti diffuso la seguente nota: “In considerazione dell’attuale situazione, in via, sino itemporaneamente l’con i mezzi commerciali disponibili”.inL'articolo LA NOTIZIA.

