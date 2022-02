Gf Vip 6 | Soleil Sorge | “Non riesco a credere che Alex Belli si sia abbassato a voler fare un gioco del genere”

(Di sabato 12 febbraio 2022), Davide Silvestri e Barù sono tornati a discutere, all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 6, del triangolo amoroso tra l’italoamericana,e Delia Duran. L’argomento tiene banco ormai da mesi all’interno della Casa più spiata di Italia.infatti continua ad essere un protagonista dello show nonostante la sua squalifica. A breve, ancor di più, visto che entrerà per la seconda volta a scombussolare gli equilibri in Casa e stavolta a condividere le quattro mura sarà sia conche con Delia. I Vipponi si sono riuniti in salone a discutere proprio delle ultime dinamiche che stanno avvenendo tra l’attore di Cento Vetrine e sua moglie, mettendone in dubbio la sincerità. “Guarda l’ho sempre difeso, ma ultimamente sta giocando troppo. ...

Non soloma anche Davide Silvestri ha parlato a lungo di Alex Belli esprimendo tutta la sua delusione nei confronti dell'ex Vippone che si accinge a fare ritorno al Grande Fratellodurante una loro recente conversazione ha ammesso: "L'ho sempre difeso ma in realtà ultimamente sta giocando troppo anche in modo banale e poco positivo, quindi anche meno?" . Davide ...Fra i temi principali della sesta edizione del Grande Fratelloc'è senza dubbio la vicenda che vede come protagonisti Alex Belli , la moglie Delia Duran e l'ormai ex coinquilinaSorge. Oltre a loro tre però, in queste settimane, sono emersi i nomi di ...Soleil Sorge, Davide Silvestri e Barù sono tornati a discutere, all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 6, del triangolo amoroso tra l’italoamericana, Alex Belli e Delia Duran. L’argomento ...Una notizia shock GF Vip!”. Nel vedere la curiosità delle due inquiline della casa, Delia ha deciso di rivelare lo scoop. “Ma sai che era uscita la notizia che Soleil fosse incinta di Alex?”, ha così ...