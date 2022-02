Fosca Innocenti, Seconda Puntata: Fosca Ama Cosimo! (Di sabato 12 febbraio 2022) Fosca Innocenti, anticipazioni Seconda Puntata: Cosimo conferma la sua imminente partenza per New York e Fosca si rende conto di provare un sentimento profondo per lui. La Innocenti deve agire prima che sia tardi… Fosca Innocenti inizia e promette di appassionare milioni di telespettatori ogni settimana. Al centro dell’attenzione, nel corso della Seconda Puntata, ci sarà il rapporto tra Fosca e Cosimo. La Innocenti capirà di provare dei sentimenti verso l’amico e deciderà di utilizzare tutto il suo coraggio. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo ... Leggi su uominiedonnenews (Di sabato 12 febbraio 2022), anticipazioni: Cosimo conferma la sua imminente partenza per New York esi rende conto di provare un sentimento profondo per lui. Ladeve agire prima che sia tardi…inizia e promette di appassionare milioni di telespettatori ogni settimana. Al centro dell’attenzione, nel corso della, ci sarà il rapporto trae Cosimo. Lacapirà di provare dei sentimenti verso l’amico e deciderà di utilizzare tutto il suo coraggio. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo ...

