CorSport: Sarri porta la Lazio in ritiro, non c’è giorno che non si interroghi sul suo futuro nel club (Di sabato 12 febbraio 2022) La cura a cui ha pensato Maurizio Sarri per la sua Lazio è quella di fare due ritiri in sette giorni. finora i ritiri obbligatori non erano quasi mai stati previsti in stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Ieri sera la Lazio ha pernottato a Formello. È capitato rarissime volte quest’anno. Di solito, da quando Mau si è insediato, i ritiri casalinghi sono sempre stati facoltativi”. Il copione si ripeterà prima della sfida contro l’Udinese. “La squadra partirà mercoledì per il Portogallo e da Oporto non farà rientro a Roma, raggiungerà direttamente Udine e vivrà in ritiro anche le giornate di venerdì e sabato. Così ha deciso Mau. Di tempo per parlare ce n’è e ce ne sarà”. Ieri il tecnico non ha tenuto la conferenza stampa. “Non passa giorno in cui non si interroghi su questa ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 12 febbraio 2022) La cura a cui ha pensato Maurizioper la suaè quella di fare due ritiri in sette giorni. finora i ritiri obbligatori non erano quasi mai stati previsti in stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Ieri sera laha pernottato a Formello. È capitato rarissime volte quest’anno. Di solito, da quando Mau si è insediato, i ritiri casalinghi sono sempre stati facoltativi”. Il copione si ripeterà prima della sfida contro l’Udinese. “La squadra partirà mercoledì per il Portogallo e da Oporto non farà rientro a Roma, raggiungerà direttamente Udine e vivrà inanche le giornate di venerdì e sabato. Così ha deciso Mau. Di tempo per parlare ce n’è e ce ne sarà”. Ieri il tecnico non ha tenuto la conferenza stampa. “Non passain cui non sisu questa ...

