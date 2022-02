Calcio: Sassuolo. Dionisi 'Roma ha qualcosa in più ma ce la giocheremo' (Di sabato 12 febbraio 2022) Il tecnico neroverde: "Abituarci alle assenze, sarà una partita difficile" Sassuolo - "Mancano per squalifica Scamacca e Raspadori, non possiamo farci niente. giocheremo contro la Roma senza loro due ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 12 febbraio 2022) Il tecnico neroverde: "Abituarci alle assenze, sarà una partita difficile"- "Mancano per squalifica Scamacca e Raspadori, non possiamo farci niente.contro lasenza loro due ...

Advertising

SkySport : JUVENTUS-SASSUOLO 2-1 Risultato finale ? ? #Dybala (3') ? #Traorè (24') ? aut. #Ruan (88') ? ?… - Gazzetta_it : Raspadori in casa Juventus, stasera allo Stadium da osservato speciale #JuveSassuolo - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: La Roma ritrova Frattesi, l'uomo dei rimpianti (ma che porterà soldi freschi) - maxgiocondo : RT @irrisolvibile: Il gol di Vlahovic col Sassuolo ricorda a tutti che, nella vita come nel calcio, le 'botte di culo' che ti fanno svoltar… - GPeppe34N : RT @irrisolvibile: Il gol di Vlahovic col Sassuolo ricorda a tutti che, nella vita come nel calcio, le 'botte di culo' che ti fanno svoltar… -