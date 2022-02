Calcio | Pioli | ' Kessié è un titolare | convinto delle sue qualità tecniche e morali'

(Di sabato 12 febbraio 2022) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "è undel Milan. Ha fattoprestazioni super nelle ultime gare e sonoche, con le sue, possa esprimere il massimo della potenzialità ottenendo grandi risultati. Deve continuare così". Lo dice il tecnico del Milan Stefano, in conferenza stampa alla vigilia del match con la Sampdoria, a proposito del rendimento del centrocampista ivoriano Frank, di rientro dalla Coppa d'Africa e fischiato dai tifosi perché sottotono nelle ultime uscite.è in scadenza di contratto con il Milan a fine stagione e al momento sembra lontano un accordo per il rinnovo.

Il calendario sorride: mentre Inter e Napoli si scornano tra loro il Milan aspetta due gare sulla carta abbordabili, domani in casa con la Samp e poi contro la Salernitana. Pioli rivendica di non aver mai perso fiducia e dice Sul rinnovo di Theo, che ha firmato fino al 2026, grande soddisfazione: Giroud è tornato a segna ma lo fa solo a San Siro Il Milan non vince in... Può essere che domani non sarà la stessa di mercoledì, ma sicuramente è sempre la migliore", ha detto il tecnico Stefano Pioli alla vigilia... La squadra deve proporre un calcio offensivo per mettere... l'attaccante brasiliano ha rilasciato un'intervista a 'Milan Tv' nella quale ha raccontato le proprie emozioni per essere ormai riuscito a ritagliarsi un ruolo da titolare o comunque da protagonista...