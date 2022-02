VfL Bochum vs Bayern Monaco: pronostico e possibili formazioni (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il Bayern Monaco cercherà di continuare la sua crociera verso il decimo titolo della Bundesliga quando si dirigerà al VFL Bochum sabato 12 febbraio pomeriggio. I padroni di casa rimangono fuori dai posti di retrocessione per ora, ma hanno subito un calo di forma nelle ultime settimane, mentre i visitatori hanno esteso il loro divario in cima alla classifica lo scorso fine settimana. Il calcio di inizio di VfL Bochum vs Bayern Monaco è previsto alle 15:30 Anteprima della partita VfL Bochum vs Bayern Monaco: a che punto sono le due squadre? VfL Bochum Il pareggio per 1-1 del Bochum contro una squadra a rischio retrocessione come l’Hertha Berlino lo scorso fine settimana è stato un punto utile ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ilcercherà di continuare la sua crociera verso il decimo titolo della Bundesliga quando si dirigerà al VFLsabato 12 febbraio pomeriggio. I padroni di casa rimangono fuori dai posti di retrocessione per ora, ma hanno subito un calo di forma nelle ultime settimane, mentre i visitatori hanno esteso il loro divario in cima alla classifica lo scorso fine settimana. Il calcio di inizio di VfLvsè previsto alle 15:30 Anteprima della partita VfLvs: a che punto sono le due squadre? VfLIl pareggio per 1-1 delcontro una squadra a rischio retrocessione come l’Hertha Berlino lo scorso fine settimana è stato un punto utile ...

