Uomini e Donne: le anticipazioni della puntata di oggi 11 febbraio (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ultimo appuntamento settimanale del dating show Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5. Di seguito le anticipazioni del programma ideato e condotto da Maria De Filippi. Partendo dalle dame del trono over, parliamo di Gemma Galgani, una delle protagoniste indiscusse. La donna non sta certo attraversando un bel periodo, poichè tutte le sue frequentazioni risultano delle complete delusioni. Prima Leonardo, poi Stefano, e infine Massimiliano, che ha deciso di concentrarsi e conoscere meglio solo Nadia. La nostra Gemma però non si arrende: pare infatti che sia in arrivo per lei un nuovo cavaliere: sarà la volta buona? E chissà cosa ne penserà l'opinionista Tina Cipollari, sua 'acerrima nemica'. Anche Ida Plantano dovrebbe essere al centro dell'attenzione quest'oggi. La dama ...

