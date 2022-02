Ucraina, via i cittadini Usa e britannici. «Attacco possibile durante le Olimpiadi» (Di venerdì 11 febbraio 2022) Boris Johnson: «temo per la sicurezza dell’Europa». La Ue mette a punto il pacchetto di sanzioni: stop all’operatività per cinque banche russe in caso di invasione Leggi su corriere (Di venerdì 11 febbraio 2022) Boris Johnson: «temo per la sicurezza dell’Europa». La Ue mette a punto il pacchetto di sanzioni: stop all’operatività per cinque banche russe in caso di invasione

