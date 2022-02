Ucraina, Nato: “Rischio golpe guidato dai servizi segreti russi”. Gli Stati Uniti invitano i cittadini a lasciare il Paese (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, torna a lanciare l’allarme su una possibile escalation militare in Ucraina. Ma se nelle scorse settimane le preoccupazioni erano legate soprattutto al Rischio di un’invasione russa al confine, a preoccupare il capo del Patto Atlantico è un possibile golpe interno guidato dai servizi segreti russi. Lo ha dichiarato lui stesso durante la sua visita in Romania per accogliere le truppe Usa alla base di Costanza: il pericolo non è confiNato a una “piena invasione militare”, bensì ad “azioni ibride”, comprese quelle “cibernetiche”, o a un tentativo di “ribaltare il governo di Kiev”, ha detto ricordando l’alto numero di agenti d’intelligence russi presenti in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il segretario generale della, Jens Stoltenberg, torna a lanciare l’allarme su una possibile escalation militare in. Ma se nelle scorse settimane le preoccupazioni erano legate soprattutto aldi un’invasione russa al confine, a preoccupare il capo del Patto Atlantico è un possibileinternodai. Lo ha dichiarato lui stesso durante la sua visita in Romania per accogliere le truppe Usa alla base di Costanza: il pericolo non è confia una “piena invasione militare”, bensì ad “azioni ibride”, comprese quelle “cibernetiche”, o a un tentativo di “ribaltare il governo di Kiev”, ha detto ricordando l’alto numero di agenti d’intelligencepresenti in ...

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Nato Il sommergibile in Sicilia, la crisi ucraina e l'avviso ai pescatori. Cosa succede ...il sommergibile? Che cosa sta succedendo e cosa c'entrano i venti di guerra sull'Ucraina? Il riserbo è massimo, le indiscrezioni che trapelano dicono che il sommergibile sia delle forze Nato , e sia ...

Stoltenberg, '007 russi in Ucraina, c'è rischio di golpe' ...- in Romania per accogliere le truppe Usa alla base di Costanza - ha sottolineato l'alto numero di agenti d'intelligence russi presenti in Ucraina. Il Mar Nero è d'importanza strategica per la Nato, ...

Effetto crisi Ucraina: è ingorgo di navi russe e Nato a sud della Sicilia Il Sole 24 ORE UK e Stati Uniti svuotano le ambasciate in Ucraina: perché? Truss ha anche liquidato le insinuazioni della Russia secondo cui la presenza della NATO sta mettendo a repentaglio la sicurezza della regione. La situazione in Ucraina a fine gennaio Gli Stati Uniti ...

Il sommergibile in Sicilia, la crisi ucraina e l'avviso ai pescatori. Cosa succede Ma a chi appartiene il sommergibile? Che cosa sta succedendo e cosa c’entrano i venti di guerra sull’Ucraina? Il riserbo è massimo, le indiscrezioni che trapelano dicono che il sommergibile sia delle ...

