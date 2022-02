Ucraina, gli Stati Uniti invitano i cittadini a lasciare il Paese. Biden: “Putin è abbastanza intelligente da capire che non deve toccarli” (Di venerdì 11 febbraio 2022) I cittadini americani devono lasciare l’Ucraina. Il messaggio è stato lanciato dal presidente americano in persona, Joe Biden, nel corso di un’intervista alla Nbc nella quale ha spiegato che la situazione potrebbe rapidamente deteriorarsi e sfociare in un conflitto aperto, per questo “i cittadini americani devono partire ora”: “Non è come avere a che fare con un’organizzazione terroristica, abbiamo a che fare con uno dei più grandi eserciti del mondo, è una situazione molto differente e le cose potrebbero impazzire velocemente“, ha dichiarato ai microfoni dell’emittente. Anche l’ambasciata Usa nel Paese dell’Est Europa ha emesso uno sconsiglio di viaggio invitando i propri cittadini a “non viaggiare in Ucraina a causa delle aumentate minacce di azioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Iamericani devonol’. Il messaggio è stato lanciato dal presidente americano in persona, Joe, nel corso di un’intervista alla Nbc nella quale ha spiegato che la situazione potrebbe rapidamente deteriorarsi e sfociare in un conflitto aperto, per questo “iamericani devono partire ora”: “Non è come avere a che fare con un’organizzazione terroristica, abbiamo a che fare con uno dei più grandi eserciti del mondo, è una situazione molto differente e le cose potrebbero impazzire velocemente“, ha dichiarato ai microfoni dell’emittente. Anche l’ambasciata Usa neldell’Est Europa ha emesso uno sconsiglio di viaggio invitando i propria “non viaggiare ina causa delle aumentate minacce di azioni ...

