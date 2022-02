Tutti i cantieri del Pnrr | dentro Porto Recanati ma Matelica resta fuori Rimodulati gli interventi nelle case di Comunità con i fondi

Michele35978010 : RT @BalestraSimoneJ: chiedendomi perché manuel ferro abbia scelto il liceo scientifico quando sanno tutti i muri (e pure i cantieri) che è… - srdf04 : RT @BalestraSimoneJ: chiedendomi perché manuel ferro abbia scelto il liceo scientifico quando sanno tutti i muri (e pure i cantieri) che è… - unpo_detabasco : RT @BalestraSimoneJ: chiedendomi perché manuel ferro abbia scelto il liceo scientifico quando sanno tutti i muri (e pure i cantieri) che è… - stillxale : RT @BalestraSimoneJ: chiedendomi perché manuel ferro abbia scelto il liceo scientifico quando sanno tutti i muri (e pure i cantieri) che è… - AeraAntonella : RT @BalestraSimoneJ: chiedendomi perché manuel ferro abbia scelto il liceo scientifico quando sanno tutti i muri (e pure i cantieri) che è… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti cantieri

La Gazzetta di Mantova

...alle imprese di utilizzare i crediti per il pagamento delle forniture necessarie ai', ha ... Almeno fino a quando non sarà possibile dotarei crediti di un bollino di garanzia che permetta ...ANCONA - Pnrr Sanità: ci siamo. La versione definitiva degli interventi sugli ospedali di comunità e le case di comunità è pronta e, tra ieri ed oggi, è stata presentata dall'assessore competente ...Ma se l’obiettivo è giusto, dicono gli addetti ai lavori, le conseguenze sui cantieri che sono già stati avviati o che sono in fase di programmazione potrebbero essere disastrose. Il rischio più ...Uno stop inaspettato al processo scaturito in seguito alla complessa inchiesta chiamata "Cemento nero" su un giro di sfruttamento in alcuni cantieri edili che facevano ... e il rinvio a otto mesi ha ...