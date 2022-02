Tutte le birre che servono per prepararsi al Superbowl Viaggio a New Orleans

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Per comprendere il rapporto tra Newe il football americano bisogna prendere il tram. Una scelta non certo inusuale in città. Tennessee Williams ci arrivò nel 1947, venti anni prima della nascita dei Saints, quando ambientò nella città della Louisiana il suo capolavoro: A streetcar named Desire. Non che servano le vicende drammatiche di Blanche e Stella DuBois per parlare di palla ovale, ma il tram, quello sì. Non più a Desire street, dove la linea originale è stata rimpiazzata dall'anonimo bus 80, ma lungo la linea numero 12, quella che da Canal street, al confine del Quartiere Francese segue tutto il lungo semicerchio di St Charles avenue fino a rincontrare il Mississippi al termine della sua ansa. Lasciatesi alle spalle le follie del Quarter e i grattacieli del Central Business District, il 12 si trova a percorrere viali alberati e grandiose dimore, con ...