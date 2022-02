Ti ricordi… Cataldo Montesanto e il primo pallone della Lazio calciato dal nuovo Napoli di Aurelio De Laurentiis

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 febbraio 2022) In ogni grande storia ce n’è una più piccola, che magari si tende a dimenticare nonostante sia determinante per l’esistenza stessa di quella storia. Nel calcio accade spesso: pensiamo all’ultima Champions vinta dall’Inter, da Mourinho, Milito, Eto’o, Samuel. Ci sarebbe stata senza “il gambone di Mariga” nella semifinale di Barcellona? E l’ultimo scudetto del Milan, di Pato, Seedorf, di Ibra e Thiago Silva… e di Rodney Strasser, con un gol importantissimo, decisivo prima di cadere nell’oblio. E in una città dove magia e alchimia sono di casa, tanto da immaginare addirittura un uovo come simbolo dei destinicittà, non poteva che esserci qualcosa di non convenzionale a fare da pietra angolare per la storia, o almeno la nuova storia,squadra di calcio. Già, perché ildelpoggia la sua nuova ...