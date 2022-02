Suicidio assistito, svolta storica: via libera al farmaco per Mario (Di venerdì 11 febbraio 2022) Una commissione multidisciplinare dell’Azienda sanitaria dice che è corretto l’uso del Tiopentone, il mecicinale chiesto dal 44 enne tetraplegico marchigiano Leggi su lastampa (Di venerdì 11 febbraio 2022) Una commissione multidisciplinare dell’Azienda sanitaria dice che è corretto l’uso del Tiopentone, il mecicinale chiesto dal 44 enne tetraplegico marchigiano

