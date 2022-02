Starship di SpaceX decollerà ogni 6 ore e sarà in grado di portare su Marte un milione di tonnellate (Di venerdì 11 febbraio 2022) SpaceX ha illustrato lo stato del programma Starship. Il nuovo sistema permetterà alla navicella di rientrare e decollare nuovamente appena sei ore dopo. Il costo di ogni lancio, a regime, sarà un sesto di quello del Falcon 9, ma con una capacità di carico di fino a 150 tonnellate.... Leggi su dday (Di venerdì 11 febbraio 2022)ha illustrato lo stato del programma. Il nuovo sistema permetterà alla navicella di rientrare e decollare nuovamente appena sei ore dopo. Il costo dilancio, a regime,un sesto di quello del Falcon 9, ma con una capacità di carico di fino a 150....

