Silvio Berlusconi è il "Paperone" tra i leader politici, Salvini il più 'povero' (Di venerdì 11 febbraio 2022) AGI - E' Silvio Berlusconi, con oltre 50 milioni di euro, il 'Paperone' tra i leader dei partiti. All'ultimo posto si posiziona, invece, il 'Capitano' della Lega, Matteo Salvini. Sfogliando le dichiarazioni dei redditi del 2021 (relative al periodo d'imposta 2020), pubblicate on line sui siti di Camera e Senato e del Parlamento italiano, il leader di Forza Italia nel 2021 ha dichiarato un reddito imponibile pari a 50 milioni e 661.390 mila euro. Al secondo posto dei leader piu' 'ricchi' si posiziona il segretario del Pd, Enrico Letta, con 621.818 mila euro; al terzo posto Matteo Renzi, leader di Italia viva, che ha dichiarato un reddito imponibile pari a 488.695 mila euro (piu' una quota di 10.000 di Mare Consulting srl); al quarto posto c'è la ...

