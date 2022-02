Serie A, l’allenatore rischia l’esonero: annuncio in conferenza (Di venerdì 11 febbraio 2022) Dopo le gare in settimana di Coppa Italia, domani torna la Serie A dove potrebbe esserci un nuovo cambio di panchina. Dopo la rivoluzione effettuata da Sabatini nel mercato di gennaio, i tifosi della Salernitana si aspettavano una vittoria contro lo Spezia ma si sono dovuti accontentare di un 2-2. I campani non hanno saputo sfruttare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 11 febbraio 2022) Dopo le gare in settimana di Coppa Italia, domani torna laA dove potrebbe esserci un nuovo cambio di panchina. Dopo la rivoluzione effettuata da Sabatini nel mercato di gennaio, i tifosi della Salernitana si aspettavano una vittoria contro lo Spezia ma si sono dovuti accontentare di un 2-2. I campani non hanno saputo sfruttare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

