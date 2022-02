Senegal, lo stadio di Sédhiou sarà intitolato a Sadio Manè (Di venerdì 11 febbraio 2022) Lo stadio di Sédhiou, sarà intitolato a Sadio Mané. A comunicarlo è stato il sindaco della cittadina Senegalese, Abdoulaye Diop, che ha definito l’attaccante del Liverpool “un eroe nazionale”, dopo la storica prima vittoria della Coppa d’Africa. “Daremo il nome di Sadio Mané al nostro stadio, per fargli capire la riconoscenza di tutti i figli della regione. Ha onorato il Senegal, la città di Sédhiou e tutta la Casamance. Mané merita ampiamente questo dono“. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 11 febbraio 2022) LodiMané. A comunicarlo è stato il sindaco della cittadinaese, Abdoulaye Diop, che ha definito l’attaccante del Liverpool “un eroe nazionale”, dopo la storica prima vittoria della Coppa d’Africa. “Daremo il nome diMané al nostro, per fargli capire la riconoscenza di tutti i figli della regione. Ha onorato il, la città die tutta la Casamance. Mané merita ampiamente questo dono“. SportFace.

