Se la scienza è anche donna, le ragazze non lo sanno. E già a 6 anni smettono di immaginarsi un futuro da matematiche, da pilote spaziali o programmatrici. Ma non è una scelta dettata da una predisposizione, al contrario. Leggi anche › Donne e Stem: non è mai troppo tardi per diventare "native digitali" Donne e scienza, si può fare eccome È una scelta condizionata dall'assurdo stereotipo che le donne non sono portate per le materie scientifiche, un insensato pregiudizio che, però, a furia di sentirlo ripetere, riesce a influenzare le aspirazioni lavorative future e la selezione nel mercato del lavoro (Drawing the future, New York University). I dati dall'EIGE, l'Istituto Europeo per la parità di genere, parlano chiaro: solo due impieghi su dieci nel settore ICT, tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sono occupati dalle donne.

