Savatteri ('Makari'): "Ogni iniziativa al Sud richiede eroismo, il bollino del coraggio" (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – "La Sicilia e il Sud sono poveri? Vuol dire che se lo meritano; e allora lasciamoli nella povertà! Certo, anche questo è un modo per mettere la parola fine alla questione meridionale…". E' quanto osserva Gaetano Savatteri, scrittore siciliano, autore dei romanzi e dei racconti da cui è tratta la serie tv di successo 'Makari' in onda su Rai1 e giunta alla seconda stagione, intervistato dall'AdnKronos sulla polemica scoppiata ieri fra esponenti politici del Nord, come Beppe Sala e Attilio Fontana, e del Sud, in testa la ministra Mara Carfagna, circa la previsione di fondi europei del Recovery per il Mezzogiorno e sulla capacità di progettare e spendere le risorse previste nel Pnrr. "Non hai soldi? E allora è meglio che non te ne do! E' un po' questa la filosofia che sta dietro a queste polemiche e che francamente lascia il tempo che trova ...

