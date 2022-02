San Siro | via alla raccolta firme per il referendum che non vuole l’abbattimento dello stadio | “No a un nuovo impianto | va valorizzato ciò che c’è già”

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Primo passo concreto verso ilper “salvare” lodi San. È partita a Milano laper far esprimere i cittadini sul progetto che l’Amministrazione comunale e le società di Inter e Milan vogliono realizzare nella zonamilanese. Contrari da sempredemolizione del Meazza, i membri del comitato “x San”, hanno presentato i due quesiti referendari e lache avverrà con due modalità: tramite il portale del Comune all’indirizzo https://partecipazione.comune.milano.it/s (per chi è in possesso di carta d’identità elettronica o Spid) o con i tradizionali banchetti che verranno allestiti in ...

AntoVitiello : Giroud Mr. San Siro Dieci gol stagionali segnati tutti nello stadio di Milano #giraud #sansiro #coppaitalia - SimoneGambino : A fine gara, tutti negli spogliatoi tranne Florenzi: per lui scatti e allunghi sul prato di San Siro per farsi trov… - capuanogio : ?? Durissimo atto d'accusa di #Mourinho contro la squadra negli spogliatoi di San Siro al termine di #InterRoma. Gi… - BeBeniamino : RT @AloBrasil1974: Theo… ancora Theo … e Gigio la voce di San Siro ???? - apaztabora : RT @ilRomanistaweb: ?? TRA CAMPO E REALTÀ ?? Acquista la tua copia a 1€?? -

Ultime Notizie dalla rete : San Siro

... tanto che Maldini e Massara ieri, giovedì 10 febbraio, hanno incontrato in sede l'agente dell'olandese centrale 22enne del Lilla, Nikkie Bruinenberg, avvistato mercoledì sera anel match di ...La Roma non sta vivendo un momento facile. Dopo il pareggio e le polemiche contro il Genoa , la sconfitta contro l' Inter in Coppa Italia e lo sfogo di José Mourinho negli spogliatoi di, i giallorossi si devono rialzare dopo la sosta. Di questo e di molto altro, ha parlato Carlo Verdone , attore e regista romano e romanista, s "Il Diabolico e il Divino", programma ...nonché la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine” nella zona di San Siro, in centro città, nelle zone di Corso Sempione, di Corso Como e della Darsena.(ANSA) - MILANO, 11 FEB - È partita a Milano la raccolta delle firme per il referendum che ha l'obiettivo di salvare lo stadio di San Siro, che sarà abbattuto per lasciare spazio al nuovo impianto che ...