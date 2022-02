Sampdoria, Quagliarella si riprende la maglia con il Milan (Di venerdì 11 febbraio 2022) Salgono le quotazioni di Fabio Quagliarella per una maglia da titolare in vista dell'impegno della Sampdoria con il Milan. L'infortunio... Leggi su calciomercato (Di venerdì 11 febbraio 2022) Salgono le quotazioni di Fabioper unada titolare in vista dell'impegno dellacon il. L'infortunio...

