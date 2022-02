Russi? Ecco lo smartwatch che registra i suoni emessi nel sonno (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il costo è molto contenuto, poco più di 100 euro, ma le funzioni che mette a disposizione sono da top di gamma. Watch Free, il nuovo smartwatch di Oppo, dispone in particolare di un sistema professionale e personalizzato per il... Leggi su europa.today (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il costo è molto contenuto, poco più di 100 euro, ma le funzioni che mette a disposizione sono da top di gamma. Watch Free, il nuovodi Oppo, dispone in particolare di un sistema professionale e personalizzato per il...

Advertising

ClarkKe25897431 : RT @Pe_1801: Si narra che...Il capo dell'Eliseo non voleva che i russi avessero accesso al suo Dna attraverso il tampone: ecco perché è sta… - Gabri40372268 : RT @Pe_1801: Si narra che...Il capo dell'Eliseo non voleva che i russi avessero accesso al suo Dna attraverso il tampone: ecco perché è sta… - lillyinlove444 : RT @Pe_1801: Si narra che...Il capo dell'Eliseo non voleva che i russi avessero accesso al suo Dna attraverso il tampone: ecco perché è sta… - Pe_1801 : Si narra che...Il capo dell'Eliseo non voleva che i russi avessero accesso al suo Dna attraverso il tampone: ecco p… - rachi_ma_ : «Ha rifiutato il test anti Covid per non dare il suo Dna ai russi»: ecco perché Macron era seduto a 4 metri di dist… -