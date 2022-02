Ritorna il mercato di Modica Alta

(Di venerdì 11 febbraio 2022) A partire dal mese di marzo ricomincerà ilmerceologico del giovedì a. Lo ha stabilito la Giunta Comunale diche, anche alla luce dell’allentamento delle restrizioni all’aperto, ha accolto le numerose richieste dei cittadini che attraverso qualche consigliere della maggioranza avevano espresso a più riprese la volontà di riavere la tradizionale fiera del giovedì anche nel quartiere alto della Città. Iltornerà naturalmente in una versione rivista e aggiornata alle esigenze sanitarie del momento. Meno stalli e più spazio tra di loro nelle strade principali, nessuna bancarella nelle viuzze più strette anche per evitare i disagi al traffico che si verificavano puntualmente. L’appuntamento del giovedi si alternerà come di consueto con quello presso il parcheggio dello ...

