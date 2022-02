Riforma giustizia, Draghi: «Niente fiducia, serve coinvolgimento partiti». La conferenza stampa (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il Consiglio dei ministri ha approvato la Riforma del Csm e dell'ordinamento giudiziario con le norme sullo stop alle porte girevoli. Si svolgerà alle ore 15 la conferenza stampa del... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il Consiglio dei ministri ha approvato ladel Csm e dell'ordinamento giudiziario con le norme sullo stop alle porte girevoli. Si svolgerà alle ore 15 ladel...

