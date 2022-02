Riforma della giustizia: il Consiglio dei ministri approva la riforma del Csm (Di venerdì 11 febbraio 2022) riformare il Consiglio superiore della magistratura e maggiori restrizioni per le toghe che assumevano incarichi politici o amministrativi: questi i due punti cardine del terzo capitolo della riforma della giustizia. Il Consiglio dei ministri ha approvato la riforma del Csm e dell’ordinamento giudiziario con le norme sullo stop alle porte girevoli. Manca ora il via L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 11 febbraio 2022)re ilsuperioremagistratura e maggiori restrizioni per le toghe che assumevano incarichi politici o amministrativi: questi i due punti cardine del terzo capitolo. Ildeihato ladel Csm e dell’ordinamento giudiziario con le norme sullo stop alle porte girevoli. Manca ora il via L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

CottarelliCPI : Ieri sera da Vespa c’era Palamara. Resto sempre sbalordito dall’esistenza di correnti nella magistratura italiana,… - Mov5Stelle : #AMBIENTEINCOSTITUZIONE Abbiamo portato la tutela dell’ambiente nel cuore della Costituzione italiana: una riform… - Azione_it : Il testo della Ministra Cartabia sulla riforma della magistratura rappresenta un evidente passo avanti. Vanno però… - bellaotero82 : RT @dariodangelo91: #Cartabia: 'La riforma era ineludibile. Non solo per il rinnovo del Csm ma anche per stare affianco alla magistratura n… - bellaotero82 : RT @dariodangelo91: #Draghi: 'C'è condivisione dell'impianto fondamentale della riforma #Giustizia. E impegno con i capigruppo a dare prior… -