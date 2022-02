Porta la figlia 12enne a fare un finto vaccino anti-Covid | i giudici sospendono la sua patria potestà

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Un viaggio di oltre 240 chilometri con partenza da Belluno e arrivo a Marina di Ravenna. Il tutto per andare da un medico compiacente che avrebbe somministrato unallaper far ottenere alla(oltre la sua volontà) la certificazione verde. Per questo motivo, dopo la denuncia dell’ex compagna e madre della ragazza, un uomo è stato denunciato e ihanno deciso di revocargli laalla, sospesa laa un padre Il tutto ha avuto origine lo scorso autunno. Come rito da Il Resto del Carlino, l’uomo era partito con laper ...

Il tutto per andare da un medico compiacente che avrebbe somministrato un finto vaccino anti-Covid alla figlia per far ottenere alla 12enne (oltre la sua volontà) la certificazione verde. Per questo ...