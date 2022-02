Pechino 2022, delusione dallo Sci. Malagò torna negativo (Di venerdì 11 febbraio 2022) delusione dal Supergigante femminile Non una buona giornata, almeno per ora, oggi 11 febbraio, per i colori azzurri a Pechino 2022. delusione, inutile negarlo per la gara di Supergigante femminile. A vincere, dopo una stagione nella specialità dominata dalle italiane, la svizzera Lara Gut-Behrami. La ticinese, sposata con l’ex calciatore, può così coronare la sua carriera conquistando l’unico titolo che mancava al suo palmares, prendendo la sua seconda medaglia in questi Giochi e la terza in carriera nella rassegna a Cinque cerchi. Alle spalle dell’elvetica l’austriaca Mirjam Puchner, seconda a 22 centesimi, e l’altra svizzera Michelle Gisin, che si è guadagnata la seconda medaglia olimpica in carriera. Ai piedi del podio per l’austriaca Tamara Tippler. Federica Brignone, migliore delle azzurre, si è classificata in ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 11 febbraio 2022)dal Supergigante femminile Non una buona giornata, almeno per ora, oggi 11 febbraio, per i colori azzurri a, inutile negarlo per la gara di Supergigante femminile. A vincere, dopo una stagione nella specialità dominata dalle italiane, la svizzera Lara Gut-Behrami. La ticinese, sposata con l’ex calciatore, può così coronare la sua carriera conquistando l’unico titolo che mancava al suo palmares, prendendo la sua seconda medaglia in questi Giochi e la terza in carriera nella rassegna a Cinque cerchi. Alle spalle dell’elvetica l’austriaca Mirjam Puchner, seconda a 22 centesimi, e l’altra svizzera Michelle Gisin, che si è guadagnata la seconda medaglia olimpica in carriera. Ai piedi del podio per l’austriaca Tamara Tippler. Federica Brignone, migliore delle azzurre, si è classificata in ...

