Palermo, “Barbera” inviolato da 341 giorni: l’ultima a vincere? La Juve Stabia (Di venerdì 11 febbraio 2022) Era il 7 marzo 2021, la Juve Stabia di Padalino vinse 4-2 al "Barbera" contro il Palermo allora allenato da Filippi Leggi su mediagol (Di venerdì 11 febbraio 2022) Era il 7 marzo 2021, ladi Padalino vinse 4-2 al "" contro ilallora allenato da Filippi

Advertising

Mediagol : Palermo, “Barbera” inviolato da 341 giorni: l’ultima a vincere? La Juve Stabia - ILOVEPACALCIO : Palermo «Barbera» inviolato da 341 giorni. Ultima a vincere? La Juve Stabia... - Ilovepalermocalcio - Mediagol : Palermo, senti l’ex Rigoni: “Al Barbera atmosfera strepitosa. Zamparini amava noi... - Mediagol : Palermo, ora il ciclo-verità: l’effetto “Barbera” per svoltare. Le avversarie… - ILOVEPACALCIO : Tre partite in sette giorni. Palermo, arriva un ciclo verità. L’effetto «Barbera» per svoltare - Ilovepalermocalcio -