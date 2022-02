Milano, Margherita Hack è la prima scienziata ad avere una scultura (Di venerdì 11 febbraio 2022) Sia a Milano che in tutta Italia, è la prima statua dedicata a una donna scienziata. Realizzata in bronzo, l’opera ritrarrà Margherita Hack. Margherita Hack: la prima scienziata con una scultura Margherita Hack: astrofisica, accademica e divulgatrice scientifica, sarà scolpita da un’altra donna, l’artista bolognese Daniela Oliveri. In arte Sissi, la Oliveri ha già ricevuto vari premi a livello internazionale. prima di scegliere lei, la giuria di selezione, presieduta dal critico Vincenzo Trione, ha discusso a lungo per scegliere il progetto vincitore. Una donna fatta da una donna, alla fine. La prima scultura in tutta Italia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022) Sia ache in tutta Italia, è lastatua dedicata a una donna. Realizzata in bronzo, l’opera ritrarrà: lacon una: astrofisica, accademica e divulgatrice scientifica, sarà scolpita da un’altra donna, l’artista bolognese Daniela Oliveri. In arte Sissi, la Oliveri ha già ricevuto vari premi a livello internazionale.di scegliere lei, la giuria di selezione, presieduta dal critico Vincenzo Trione, ha discusso a lungo per scegliere il progetto vincitore. Una donna fatta da una donna, alla fine. Lain tutta Italia ...

