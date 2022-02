Milan: dopo Theo firma Bennacer, avanza la trattativa con Leao (Di venerdì 11 febbraio 2022) Theo Hernandez ha aperto la stagione dei rinnovi in casa Milan. Il terzino sinistro francese (classe 1997 ex Real Madrid) ha prolungato il contratto... Leggi su calciomercato (Di venerdì 11 febbraio 2022)Hernandez ha aperto la stagione dei rinnovi in casa. Il terzino sinistro francese (classe 1997 ex Real Madrid) ha prolungato il contratto...

Advertising

OptaPaolo : 3 - #Theo Hernández (17 reti) è il 3° difensore ad aver segnato più gol nella storia del #Milan in Serie A, dopo Pa… - sportmediaset : Il #Milan corre a sinistra: dopo Theo, rinnovo in arrivo per Leao. #SportMediaset - OptaPaolo : 10 - #Giroud ha realizzato 10 gol in 8 partite ufficiali da titolare allo stadio Meazza con il Milan. È solo il 3°… - sportli26181512 : Trevisani: 'Nel Milan il protagonista assoluto della squadra è Leao': Riccardo Trevisani, durante il TG andato in o… - LucarellaAndrea : RT @cmdotcom: #Milan: dopo #Theo, firma #Bennacer e avanza la trattativa con #Leao -