Michelle Hunziker | il suo patrimonio dopo la separazione con Trussardi | la cifra è incredibile

(Di venerdì 11 febbraio 2022)è tra i personaggi televisivi più in vista di sempre, soprattutto nell’ultimo periodo per il divorzio da Tomaso. La conduttrice è anche tra i personaggi televisivi più… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

PasqualeMarro : #MichelleHunziker torna su Canale 5: la sorpresa degli ospiti - angiuoniluigi : RT @fanpage: Michelle Hunziker pronta a tornare in tv con il suo nuovo show 'Michelle Impossible', tanti ospiti e amici della conduttrice h… - fanpage : Michelle Hunziker pronta a tornare in tv con il suo nuovo show 'Michelle Impossible', tanti ospiti e amici della co… - zazoomblog : Michelle Hunziker: chi saranno tutti gli ospiti del suo nuovo programma - #Michelle #Hunziker: #saranno #tutti - StraNotizie : Michelle Hunziker: chi saranno tutti gli ospiti del suo nuovo programma -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker

Mercoledì sera durante la diretta di Amici Celebrities , Selvaggia Lucarelli ha stroncato la conduzione di. Ieri la giudice di Ballando con le Stelle è tornata a parlare del talent show di Canale 5 ed ha commentato il ritorno di Maria De Filippi . Kween Mary infatti durante la puntata di ..., dopo la tempesta arriva lo scatto che risveglia i bollenti spiriti dei fan. La reazione di Eros e Tomaso lascia di stucco! Sono state settimane parecchio intense per...Michelle Hunziker, oramai single, si vociferava stesse avvicinandosi a lui. Ma, non molto tempo fa, ecco che si bacia con un’altra Molti sono i momenti di vita quotidiana che Michelle Hunziker ha ...Spettacoli e Cultura - La coppia, che sarebbe rimasta in buoni rapporti per il bene delle due figlie, ha deciso di porre fine al matrimonio che, stando alle dichiarazioni della conduttrice svizzera, ...