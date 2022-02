LIVE MotoGP, Test Mandalika 2022 in DIRETTA: Zarco al comando, quarto Bagnaia, bandiera rossa per la pulizia del circuito (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.50 Altre immagini di queste prime ore di Test in Indonesia: Clear visors and wet tyres in Mandalika this morning as the riders get their first taste of the Indonesian circuit #MotoGP pic.twitter.com/Xsk22yMTXM — Crash MotoGP (@crash MotoGP) February 11, 2022 03.45 Ancora tutto fermo quando ci avviciniamo al termine della seconda ora di questa prima sessione della tre giorni di Mandalika: It's going to be a busy few days What to expect over the three day #MandalikaTest #MotoGP https://t.co/hMZMAmCnnY — MotoGP (@MotoGP) February 11, 2022 03.40 Il circuito presenta ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03.50 Altre immagini di queste prime ore diin Indonesia: Clear visors and wet tyres inthis morning as the riders get their first taste of the Indonesian circuit #pic.twitter.com/Xsk22yMTXM — Crash(@crash) February 11,03.45 Ancora tutto fermo quando ci avviciniamo al termine della seconda ora di questa prima sessione della tre giorni di: It's going to be a busy few days What to expect over the three day #https://t.co/hMZMAmCnnY —(@) February 11,03.40 Ilpresenta ...

Advertising

zazoomblog : LIVE MotoGP Test Mandalika 2022 in DIRETTA: Zarco in testa davanti a Miller e Brad Binder 4° Bagnaia - #MotoGP… - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Mandalika 2022 in DIRETTA: Zarco al comando Bagnaia 4°. Buon passo della Ducati - #MotoGP… - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Mandalika 2022 in DIRETTA: primo assaggio della nuova pista indonesiana per i piloti - #MotoGP… - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Mandalika 2022 in DIRETTA: primo assaggio della nuova pista indonesiana per i piloti - #MotoGP… - infoitsport : Nasce l’Aprilia MotoGP: l’evento LIVE dalle 11 per scoprire la nuova RS-GP 22 -