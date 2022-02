Lega | Giannini-C Mattia | biodigestore Casal Selce è accanimento verso territorio

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma – “Ogni giorno scopriamo che a Roma e nel Lazio la tracotanza e la sfacciataggine della sinistra raggiungono livelli sempre più alti. Come nel caso del, inserito nel contesto di quel quadrante ovest della città, vedi Malagrotta ad appena un chilometro di distanza, che, in termini di rifiuti, ha già dato tanto, troppo, possiamo tranquillamente dire, oltre ogni limite”. Lo scrivono in una nota Daniele, consigliere regionale dellae Carlo, capogruppoin Municipio XIII, commentando la notizia che il sindaco Gualtieri intende realizzare un impianto per il conferimento dell’organico a due passi dalla Valle Galeria. “Una scelta assurda- spiegano- che rappresenta un vero e proprio...