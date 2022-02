Infortunio Lozano | niente operazione | c’è la notizia dal Napoli!

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Hirvingè alle prese con la sua lussazione alla spalla rimediata in Nazionale, ma da parte della SSC Napoli arrivano nuove notizie riguardo l’riscontrato. Il comunicato annuncia l’inizio dell’iter riabilitativo del messicano, dopo l’avvenuto confronto tra lo staff medico e il Professor Castagna, i quali escludo un’ipotetica. Ecco il comunicato del club: Hirving, Napoli-Salernitana“Hirvingdopo il consulto con lo staff medico del Club e il Professor Castagna ha inizitato il suo iter riabilitativo che prevede terapie e lavoro personalizzato in palestra”.

L'esterno offensivo messicano ha subito un infortunio mentre era impegnato con la propria nazionale Hirving Lozano ha iniziato la riabilitazione per tornare a disposizione di Luciano Spalletti.