Il principe Carlo ha il Covid: timori per la salute della regina Elisabetta (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il principe Carlo è risultato esser positivo al Covid-19 e per questo motivo si è posto in autoisolamento. Secondo le prime indiscrezioni, le sue condizioni di salute sarebbero buone, ma si teme per quelle della Sovrana. Il principe di Galles, infatti, l’avrebbe incontrata solo due giorni prima dell’insorgenza dei sintomi. Intanto Carlo ha annullato tutti gli impegni in agenza. Camilla negativa al Covid, ma Carlo aveva incontrato la regina Elisabetta Una fonte reale ha ammesso che il principe Carlo ha incontrato la regina Elisabetta solo due giorni fa al castello di Windsor. L’erede al trono è risultato positivo al ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ilè risultato esser positivo al-19 e per questo motivo si è posto in autoisolamento. Secondo le prime indiscrezioni, le sue condizioni disarebbero buone, ma si teme per quelleSovrana. Ildi Galles, infatti, l’avrebbe incontrata solo due giorni prima dell’insorgenza dei sintomi. Intantoha annullato tutti gli impegni in agenza. Camilla negativa al, maaveva incontrato laUna fonte reale ha ammesso che ilha incontrato lasolo due giorni fa al castello di Windsor. L’erede al trono è risultato positivo al ...

Advertising

MattiaGallo17 : RT @Agenzia_Ansa: I tabloid britannici cavalcano le preoccupazioni per la regina Elisabetta dopo il contatto col principe Carlo, risultato… - Perla19733917 : RT @ALFO100897: La 'vecchia' non morirà MAI!...???????????????? - PieroDaCu : RT @Agenzia_Ansa: I tabloid britannici cavalcano le preoccupazioni per la regina Elisabetta dopo il contatto col principe Carlo, risultato… - Agenzia_Ansa : I tabloid britannici cavalcano le preoccupazioni per la regina Elisabetta dopo il contatto col principe Carlo, risu… - infoitcultura : Da nemica pubblica a futura Regina: ecco come il Principe Carlo è riuscito a trasformare Camilla -