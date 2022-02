Giustizia: Salvini, 'grazie ad Amato per difesa referendum' (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - “Ringrazio il professor Amato, presidente della Corte costituzionale, per il suo manifestato impegno a consentire il voto dei cittadini sui referendum, a partire da quelli importantissimi sulla Giustizia, evitando scorciatoie tese a ostacolare questo percorso di democrazia. Sarebbe grave se qualcuno pensasse di ostacolare o rallentare una urgente, necessaria e condivisa riforma della Giustizia”. Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - “Ringrazio il professor, presidente della Corte costituzionale, per il suo manifestato impegno a consentire il voto dei cittadini sui, a partire da quelli importantissimi sulla, evitando scorciatoie tese a ostacolare questo percorso di democrazia. Sarebbe grave se qualcuno pensasse di ostacolare o rallentare una urgente, necessaria e condivisa riforma della”. Lo dice il segretario della Lega, Matteo

