Giornata Mondiale dell’Epilessia: lunedì l’Arco di Traiano sarà illuminato di viola (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’amministrazione comunale, nell’esprimere un sentito apprezzamento per la lodevole iniziativa, ha aderito alla Giornata Mondiale dell’Epilessia e, per l’occasione, lunedì 14 febbraio, l’Arco di Traiano sarà illuminato di viola, il colore riconosciuto a livello internazionale quale simbolo dell’Epilessia. L’iniziativa, promossa dalla Società Scientifica LICE (Lega Italiana Contro l’Epilessia) e fortemente voluta dalla dott.ssa beneventana Rosaria Renna e dal dott. Vincenzo Andreone dell’AORN “A. Cardarelli” di Napoli e dalla dott.ssa Leonilda Bilo dell’Università Federico II di Napoli, Coordinatrice della Macroarea LICE Campania-Molise, nasce con l’intento di promuovere la ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’amministrazione comunale, nell’esprimere un sentito apprezzamento per la lodevole iniziativa, ha aderito allae, per l’occasione,14 febbraio,didi, il colore riconosciuto a livello internazionale quale simbolo. L’iniziativa, promossa dalla Società Scientifica LICE (Lega Italiana Contro l’Epilessia) e fortemente voluta dalla dott.ssa beneventana Rosaria Renna e dal dott. Vincenzo Andreone dell’AORN “A. Cardarelli” di Napoli e dalla dott.ssa Leonilda Bilo dell’Università Federico II di Napoli, Coordinatrice della Macroarea LICE Campania-Molise, nasce con l’intento di promuovere la ...

