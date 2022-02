Furti per circa 3mila euro in due supermercati di Benevento: fermate due donne (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nel primo pomeriggio di oggi il personale della Squadra Volante della Questura di Benevento, diretto dal Commissario Capo Antonio Dello Monaco e della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Benevento, agli ordini del Maggiore Vincenzo Falce, è intervenuto, congiuntamente, presso il Centro Commerciale “I Sanniti” di via dei Longobardi. Sul posto, due donne, provenienti da una provincia limitrofa, di nazionalità straniera, si stavano allontanando, con fare sospetto, dal supermercato LIDL. Da un primo controllo è emerso che le due annoverano numerosi pregiudizi di polizia, tutti per Furti, anche aggravati, in danno di esercizi commerciali della grande distribuzione. All’interno dell’autovettura in uso alle predette il personale operante ha rinvenuto ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Nel primo pomeriggio di oggi il personale della Squadra Volante della Questura di, diretto dal Commissario Capo Antonio Dello Monaco e della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di, agli ordini del Maggiore Vincenzo Falce, è intervenuto, congiuntamente, presso il Centro Commerciale “I Sanniti” di via dei Longobardi. Sul posto, due, provenienti da una provincia limitrofa, di nazionalità straniera, si stavano allontanando, con fare sospetto, dal supermercato LIDL. Da un primo controllo è emerso che le due annoverano numerosi pregiudizi di polizia, tutti per, anche aggravati, in danno di esercizi commerciali della grande distribuzione. All’interno dell’autovettura in uso alle predette il personale operante ha rinvenuto ...

