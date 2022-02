Calciomercato Milan – Si tratta per Botman: lui vede rossonero (Di venerdì 11 febbraio 2022) Le ultime notizie sul Calciomercato del Milan: Sven Botman sembra avvicinarsi al Diavolo. L'olandese vuole la maglia rossonera Leggi su pianetamilan (Di venerdì 11 febbraio 2022) Le ultime notizie suldel: Svensembra avvicinarsi al Diavolo. L'olandese vuole la maglia rossonera

Advertising

DiMarzio : Il @acmilan ha trovato l'accordo per il rinnovo di Theo #Hernandez: domani l'annuncio ufficiale - MarcoBovicelli : Non solo #Botman, a Casa #Milan anche l’agente di #TheoHernandez Manuel Quilon: sistemati gli ultimi dettagli per i… - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan. primo confronto con gli agenti di #Botman - Riccard17045943 : RT @MilanNewsit: Ieri la giornata di Botman, oggi quella di Theo: Milan al lavoro (anche) sul mercato - ferrante_pie : RT @cmdotcom: #Milan, #Gazidis: 'Stadio e infrastrutture sostenibili sono il futuro. Con #Ibra c'è una storia speciale, ma ogni anno che pa… -