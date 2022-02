Biden: “Americani lasciate l’Ucraina”. E Mosca evacua l’ambasciata a Kiev (Di venerdì 11 febbraio 2022) In queste ultime ore, in un’intervista alla Nbc, il Presidente Usa, Joe Biden, ha lanciato un appello: “I cittadini Americani devono lasciare ora” l’Ucraina. Il riferimento è alla crisi fra la Russia e Kiev, per cui la Nato teme che Mosca possa presto invadere la ex repubblica sovietica. “Non è come avere a che fare con una organizzazione terroristica” ha aggiunto Biden. “Abbiamo a che fare con uno dei più grandi eserciti del mondo, è una situazione molto differente e le cose potrebbero impazzire velocemente“. Il Presidente degli Stati Uniti ha escluso di mandare truppe per evacuare i cittadini Americani e ha sottolineato che “Putin è abbastanza intelligente da non fare nulla che avrebbe un impatto negativo sui cittadini ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 11 febbraio 2022) In queste ultime ore, in un’intervista alla Nbc, il Presidente Usa, Joe, ha lanciato un appello: “I cittadinidevono lasciare ora”. Il riferimento è alla crisi fra la Russia e, per cui la Nato teme chepossa presto invadere la ex repubblica sovietica. “Non è come avere a che fare con una organizzazione terroristica” ha aggiunto. “Abbiamo a che fare con uno dei più grandi eserciti del mondo, è una situazione molto differente e le cose potrebbero impazzire velocemente“. Il Presidente degli Stati Uniti ha escluso di mandare truppe perre i cittadinie ha sottolineato che “Putin è abbastanza intelligente da non fare nulla che avrebbe un impatto negativo sui cittadini ...

