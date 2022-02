Bellezza, domenica la finalissima di Miss Italia in diretta streaming (Di venerdì 11 febbraio 2022) Helbiz, leader globale nella micromobilità e primo nel suo settore ad essere quotato al Nasdaq, domenica 13 febbraio alle 21:00 renderà disponibile in esclusiva su Helbiz Live la Finale di Miss Italia 2021. L’evento, in diretta dal Palazzo di Ca’ Vendramin Calergi, sede del Casinò di Venezia, verrà trasmesso senza necessità di abbonamento e solo per l’Italia. Il concorso di Bellezza più celebre del bel paese, che quest’anno omaggia e celebra i 1600 anni della fondazione della Città di Venezia, si trasforma per raccontare una nuova idea di Bellezza, svolgendosi per la prima volta interamente sui social media e sul web, per parlare anche ai nativi digitali ed al pubblico più giovane: la generazione Z. La sfida di conciliare la tradizione del concorso e l’innovazione è ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 11 febbraio 2022) Helbiz, leader globale nella micromobilità e primo nel suo settore ad essere quotato al Nasdaq,13 febbraio alle 21:00 renderà disponibile in esclusiva su Helbiz Live la Finale di2021. L’evento, indal Palazzo di Ca’ Vendramin Calergi, sede del Casinò di Venezia, verrà trasmesso senza necessità di abbonamento e solo per l’. Il concorso dipiù celebre del bel paese, che quest’anno omaggia e celebra i 1600 anni della fondazione della Città di Venezia, si trasforma per raccontare una nuova idea di, svolgendosi per la prima volta interamente sui social media e sul web, per parlare anche ai nativi digitali ed al pubblico più giovane: la generazione Z. La sfida di conciliare la tradizione del concorso e l’innovazione è ...

