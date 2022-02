Beautiful Anticipazioni 12 febbraio 2022: Steffy prega Liam di mantenere il loro segreto. Ecco la decisione dello Spencer... (Di venerdì 11 febbraio 2022) Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 12 febbraio su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Steffy vuole che Liam mantenga il loro segreto. Che cosa farà lo Spencer? Leggi su comingsoon (Di venerdì 11 febbraio 2022) Vediamo insieme ledella Puntata diin onda il 12su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano chevuole chemantenga il. Che cosa farà lo

