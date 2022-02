Atletica, Orlen Cup Lodz: Zane Weir è secondo nel getto del peso. Vittoria al padrone di casa Bukowiecki (Di venerdì 11 febbraio 2022) Prestazione un po’ sottotono alla Orlen Cup di Lodz per il Zane Weir che deve accontentarsi di un secondo posto in una gara di getto del peso che poteva essere sicuramente alla sua portata. A trovare il successo è il padrone di casa Konrad Bukowiecki, mentre il terzo posto va al connazionale Michal Haratyk. Si ferma ai piedi del podio il secondo azzurro Leonardo Fabbri. Weir, straordinario quinto alle Olimpiadi di Tokyo, non è riuscito a trovare ritmo lungo i sei lanci, riuscendo a superare i 21 metri solo con il quinto tentativo, trovando il 21.02 che lo piazza al secondo posto. Per lui che è uomo da 21.66 e che aveva vinto appena 5 giorni fa, sfiorando il suo primato ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) Prestazione un po’ sottotono allaCup diper ilche deve accontentarsi di unposto in una gara didelche poteva essere sicuramente alla sua portata. A trovare il successo è ildiKonrad, mentre il terzo posto va al connazionale Michal Haratyk. Si ferma ai piedi del podio ilazzurro Leonardo Fabbri., straordinario quinto alle Olimpiadi di Tokyo, non è riuscito a trovare ritmo lungo i sei lanci, riuscendo a superare i 21 metri solo con il quinto tentativo, trovando il 21.02 che lo piazza alposto. Per lui che è uomo da 21.66 e che aveva vinto appena 5 giorni fa, sfiorando il suo primato ...

