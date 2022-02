Agricoltura, Patuanelli: 'Modello americano per allocare risorse rispetto a gestione rischio' (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Le aziende agricole hanno una bassa marginalità e una fragilità di fronte ad eventi imprevedibili, che aumentano progressivamente di numero, intensità e conseguenze. Il settore agroalimentare va quindi indirizzato verso il Modello americano per allocare risorse rispetto alla gestione del rischio di diversa natura, per il quale è necessario educare alla cultura della gestione del rischio gli imprenditori agricoli". Così il ministro dell'Agricoltura, Stefano Patuanelli, nel corso del convegno sulla gestione del rischio in Agricoltura in corso ad Assisi. "Con le risorse a disposizione, quasi 700 milioni di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Le aziende agricole hanno una bassa marginalità e una fragilità di fronte ad eventi imprevedibili, che aumentano progressivamente di numero, intensità e conseguenze. Il settore agroalimentare va quindi indirizzato verso ilperalladeldi diversa natura, per il quale è necessario educare alla cultura delladelgli imprenditori agricoli". Così il ministro dell', Stefano, nel corso del convegno sulladelinin corso ad Assisi. "Con lea disposizione, quasi 700 milioni di ...

